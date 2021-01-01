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الأزهر يؤكد تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس في نضالهم المشروع

الخميس 06 مايو 2021 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يؤكد تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس في نضالهم المشروع



القاهرة /سما/

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الغاشمة في حق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، عقب الاحتجاجات المشروعة التي نظمها الفلسطينيون إثر محاولات الاغتصاب والسطو على منازل الفلسطينيين القاطنين بالحي وتهجير سكانه قسريا، وتفريق المظاهرات السلمية بقوة السلاح والاعتداء عليهم، ما أسفر عن وقوع مصابين.

وأكد الأزهر، في بيان له يوم الخميس، تضامنه الكامل مع أهالي حي الشيخ جراح والشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد استبداد الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية، داعيًا العالم أجمع لإدانة هذه الأفعال الهمجية، والوقوف في وجه الكيان الصهيوني الغاشم، ومناصرة الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والقضية العادلة.

وقال الأزهر، إن إرهاب الاحتلال لن يزيد الفلسطينيين إلا اصرارًا وصمودًا، وأن فلسطين عربية وستظل عربية وأن الاحتلال المغتصب إلى زوال ولو بعد حين، ويشد الأزهر على أيدي الفلسطينيين الشرفاء في الاستمرار بالدفاع عن قضيتهم المشروعة في وجه هذا الاحتلال الغاشم.

#الازهر الشريف #حي الشيخ جراح #القدس #تهجير الفلسطينيين

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