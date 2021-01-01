موقع عبري: حماس تؤسس لمُعادلة جديدة مع "إسرائيل".. والمخاوف من تصعيد بالحلقتين تتزايد

القدس المحتلة /سما/

عقب الباحث في معهد السياسة والاستراتيجية الإسرائيلي، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب ميخائيل ميلشتاين، اليوم الخميس، على الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا والبيان الذي أصدره القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وقال ملشتيان، في مقال بصحيفة "إسرائيل دفنس"، إن بيان محمد الضيف يدل على أن حماس تسعى لتثبيت معادلة جديدة أمام "إسرائيل" وتثق بقدراتها وجاهزيتها للرد على الأحداث في القدس وقد ترجمت ذلك عمليا قبل أيام بعد المظاهرات في باب العامود.

ونوه إلى أن تهديد حماس يشكل نقطة تحول لأن تهديداتها لم تعد تقتصر على ما يحدث في المسجد الأقصى لحساسيته وأهميته الدينية فقط؛ وأصبحت تهدد بالرد على الأحداث في القدس عامة ومحاولات طرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح؛ مدعيًا أن رؤية حماس تعتمد على قراءتها للمشهد وعدم رغبة إسرائيل الدخول في مواجهة واسعة وأنها سترد بشكل منضبط ومدروس.

وأشار مليشتاين الى أن الأيام القادمة ستشهد حالة من التوتر بسبب اقتراب عدة مناسبات أهمها ليلة القدر ويوم القدس العالمي ودعوات اليمين المتطرف لاقتحام المسجد الأقصى.

وحذر من إمكانية حدوث مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية او بين الفلسطينيين والمتطرفين اليهود وما قد يترتب عليه من دخول المقاومة في غزة على خط المواجهة والرد بإطلاق صواريخ.

وطالب الحكومة الإسرائيلية للقيام بخطوات استباقية لتجنب التصعيد ومنع الاحتكاكات بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعات اليمين المتطرف وبين الفلسطينيين ومخاطبة الرأي المحلي والدولي واستعراض محاولات إسرائيل الحفاظ على الهدوء في القدس.

ونوه إلى ضرورة الاستعانة بجهات دولية لإيصال رسالة لحماس بان إسرائيل لن تقبل المعادلة الجديدة وسترد بقوة.