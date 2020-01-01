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الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يُعقّب على جريمة اغتيال الطفل عودة

الخميس 06 مايو 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يُعقّب على جريمة اغتيال الطفل عودة



رام الله /سما/

أدان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ظهر يوم الخميس، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعب نادي مركز بلاطة، الطفل سعيد يوسف عودة (16 عامًا)، مساء أمس الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت بين أهالي قرية أولاد قضاء نابلس، مع قواته.

وكان الشهيد سعيد عودة، وهو لاعب في فريق الشباب بنادي مركز بلاطة، وتأهل معه مؤخرًا إلى دور الثمانية من بطولة طوكيو الرابعة للشباب، قد تعرّض لإصابة بالرصاص الحي في جسده جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بشكل مباشر.

وذكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، في بيان له، أنّ جريمة تصفية وقتل اللاعب عودة، تُضاف إلى سلسلة الجرائم العنصرية التي يقترفها جيش الاحتلال بشكل متواصل بحق الرياضيين والرياضة الفلسطينية، وبطريقة سافرة مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية والرياضية.

واعتبر أنّ تصفية جيش الإسرائيلي للاعب الشاب تشكل جريمة لا يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت عنها وإغفالها، داعيًا إلى تحركٍ من أجل حماية عناصر اللعبة في فلسطين من بطش قوات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم.

وأشار إلى أنّ اتحاد كرة القدم وجه رسائل عاجلة إلى كافة الاتحادات الدولية والقارية واللجان المعنية، تطالب فيها بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الرياضيين في فلسطين.

#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #الشهيد عودة #نادي مركز بلاطة

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