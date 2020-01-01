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القواسمي: الاحتلال يرتكب جريمة حرب وتطهير عرقي بحق الشيخ جراح

الخميس 06 مايو 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: الاحتلال يرتكب جريمة حرب وتطهير عرقي بحق الشيخ جراح



رام الله /سما/

قال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي، اليوم الخميس، إنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، جريمة حرب وتطهير عرقي واضطهاد.

وجه القواسمي في بيان صحفي، تحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني البطل في القدس وهم يسجلون أروع الملاحم البطولية، والذين يتوافدون إلى حي الشيخ جراح دفاعًا عن حقنا وأهلنا المهددين بالتشريد والطرد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية. 

وأكّد على أنّ الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا مرابطًا مناضلًا فوق أرضه وفي وطنه، ضد الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي الكولونيالي، والقدس ستبقى كما كانت عاصمة دولة فلسطين.

#اسامة القواسمي #حركة فتح #القدس المحتلة #حي الشيخ جراح

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