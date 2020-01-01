نقابة الموظفين بغزة: "المالية" رفضت صرف دفعة قبل عيد الفطر.. لهذا السبب

غزة /سما/

كشفت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، اليوم الخميس، عن رفض وزارة المالية صرف دفعة مالية قبل عيد الفطر السعيد، التي وعدت بها خلال لقاء جمع الطرفين في وقت سابق.

وقالت النقابة في تصريح صحفي: "بعد مشاورات مع وزارة المالية و مناقشة ووعود صرف دفعة مالية قبل عيد الفطر السعيد تفاجئنا بعدم الموافقة لصرف الدفعة المالية، بحجة عدم وجود سيولة مالية لديها".

وعلى إثر ذلك، دعت النقابة، جميع الموظفين العموميين، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد القادم الساعة الثانية عشرة أمام مقر وزارة المالية.