معسكر نتنياهو: موحدون في معارضة "حكومة اليسار"

القدس المحتلة /سما/

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مع قادة معسكر اليمين، وأعلنوا أنهم سيبقون موحدين في معارضتهم لـ"حكومة اليسار"، حسب وصفهم لحكومة تشكلها "كتلة التغيير"، بعدما كلّف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس، رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، بتشكيل الحكومة يتوقع أن يرأسها في النصف الأول من ولايتها رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت.

وشارك في الاجتماع إلى جانب نتنياهو، كل من رئيس حزب شاس، أرييه درعي، ورئيسي كتلة "يهدوت هتوراة"، يعقوب ليتسمان وموشيه غفني، ورئيس الكنيست، ياريف ليفين. وتغيب رئيس قائمة الصهيونية الدينية والفاشية، بتسلئيل سموتريتش، عن الاجتماع بسبب وعكة صحية.

وجاء في بيان صادر عن حزب الليكود إن "معسكر اليمين يدعو نفتالي بينيت، أييليت شاكيد وأعضاء الكنيست من يمينا إلى الإيفاء بتعهدهم للناخب وعدم الانضمام إلى حكومة يسار مع لبيد وميرتس والعمل".

وكان نتنياهو قد أعاد تفويضه بتشكيل حكومة، أول من أمس، بعدما فشله في هذه المهمة. وهاجم نتنياهو، أمس، بينيت وقال إنه هدف الأخير كان إهدار الوقت من أجل تشكيل حكومة "خطيرة" مع "ييش عتيد".

واقترح نتنياهو أمس على عضو الكنيست من "يمينا"، أييليت شاكيد، بالانشقاق هي وإثنين من حزبها، عضوا الكنيست عيديت سيلمان وعاميحاي شيكلي، مقابل ترشيحهم في أماكن مضمونة في قائمة الليكود وتعيين شاكيد وزيرة للقضاء. وهدف نتنياهو من شق "يمينا" هو منع تشكيل حكومة "كتلة التغيير" والتوجه لانتخابات خامسة للكنيست. كما قدم اقتراحا مشابها اليوم لعضو الكنيست من "يمينا"، أفير كارا.

لكن شاكيد رفضت اقتراح نتنياهو، وكتبت في صفحتها في "فيسبوك" أنه "عملنا جاهدين، نفتالي وأنا، منذ الانتخابات من أجل تشكيل حكومة يمين. وبالإمكان رواية قصص وتعبئة البلاد بخدع إعلامية، لكن في نهاية الأمر نتنياهو لم ينجح في تشكيل حكومة يمين، بسبب معارضة ساعر وليبرمان، وبسبب عناد سموتريتش. ومنذ بداية الطريق، أعضاء الكنيست السبعة من يمينا كانوا جزءا من معسكر اليمين، دون شروط ودون مقاطعة".