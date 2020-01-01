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الاتحاد الاوروبي يدرج إسرائيل في قائمة الدول الخضراء

الخميس 06 مايو 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي يدرج إسرائيل في قائمة الدول الخضراء



بروكسل /سما/

أدرج الاتحاد الأوروبي رسميًا اليوم (الخميس) إسرائيل ضمن قائمة الدول الخضراء ، وهذا يعني أنه يمكن للاسرائيليين الذين تم تطعيمهم دخول الدول الأوروبية.

وحتى الآن ، فإن زيارات مواطني الدول الأجنبية إلى الاتحاد الأوروبي لديها تم حظره لكن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي أضيفت إلى القائمة منذ كانون الثاني.

وتنضم إسرائيل إلى قائمة الدول الخضراء ، التي سيتمكن سكانها من زيارة دول الاتحاد الأوروبي لأغراض الترفيه والسياحة وليس فقط للاحتياجات الأساسية كما كانت محددة سابقا.

في غضون ذلك ، يحاول الاتحاد الأوروبي إعادة السياحة التي تضررت بشدة من وباء كورونا ، قبل العطلة الصيفية المقبلة.

إعلان الاتحاد الأوروبي الذي يعلن قائمة الدول الخضراء يشمل 7 دول فقط إلى جانب إسرائيل: أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية ورواندا والصين.

#الاتحاد الاوروبي #قائمة الدول الخضراء #الدول الأوروبية #اسرائيل

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