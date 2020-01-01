صدمة في فرنسا لقيام رجل بقتل شريكته السابقة وإضرام النار فيها

وكالات / سما /

أفادت وسائل إعلام فرنسية أمس الأربعاء، نقلا عن النائب العام، أن امرأة في فرنسا لقت حتفها بعد أن أطلق عليها رجل النار قبل أن يسكب عليها سائل قابل للاشتعال ويضرم النار فيها.

كانت المرأة في الثلاثينات من عمرها ويبلغ المشتبه به من العمر 41 عاما، وهو الشريك السابق للمرأة، وسبق أن تمت إدانته بالفعل بالعنف الأسري.

ووقع الحادث أمس الثلاثاء، في بلدية ميرينياك بالقرب من بوردو، وتم القبض على الرجل.

وقالت نائبة وزير الداخلية الفرنسية مارلين شيابا عبر تويتر "أشعر بالفزع من هذه الجريمة النكراء. ما زالت مكافحة العنف الأسري وقتل النساء مستمرة".

وتجمع الناس، اليوم الأربعاء، بالقرب من مسرح الجريمة لإحياء ذكرى المرأة. ودعت منظمات حقوق المرأة إلى الاحتجاج.