منها اليوغا.. 3 طرق اتبعها لحماية الدماغ من الاكتئاب

وكالات / سما /

تقدم ممارسة التمارين الرياضية فوائد عديدة للصحة الجسدية منها والنفسية، حيث تعد السبيل إلى تعزيز مناعة الجسم ووقايته من الأمراض، إضافة إلى أنها مفيدة للصحة العقلية كونه يلعب دور في تعزيز جميع أنواع التغييرات في الدماغ، بما في ذلك النمو العصبي، وانخفاض الالتهاب، وأنماط النشاط الجديدة التي تعزز مشاعر الهدوء والرفاهية.

كما أنها تطلق الإندورفين؛ وهي مواد كيميائية قوية في الدماغ تنشط المعنويات وتُعطي الشعور بالراحة.

ولحماية الدماغ من القلق والاكتئاب يمكن اتباع الطرق التالية:



١- ممارسة اليوغا

تتضمن اليوغا عملية التنفس العميق وتقوية الجسد والمرونة، وتجبر العقل على الهدوء والإبطاء، وهو أمر مفيد للقلق والتوتر والاكتئاب، كما أنّ ميزاتها الموحدة المتمثلة في الموازنة والتمدد، وفترات التأمل، وتمارين التنفس التي يتم التحكم فيها تجعلها جميعها مفيدة للقلق والاكتئاب



2- ممارسة رياضة الجري



يوفر الجري العديد من الفوائد المختلفة، حيث يعمل بشكل أساسي كعلاج عملي لاضطراب الاكتئاب الشديد لأنه يساعد الدماغ على نمو خلايا عصبية جديدة وأكثر حيوية، كما يمكن أن يفيد الجري القلق والرهاب الاجتماعي حيث يسمح بمزيد من الثقة في الأماكن الاجتماعية.

كما يمكن للجري وأشكال أخرى من التمارين المماثلة أن تعزز الذاكرة، وتقلل من مستويات التوتر والحماية من الاكتئاب واضطرابات المزاج.



3- التمرينات العامة



إن المشاركة في النشاط البدني يساعد على محاربة التوتر بشكل أكثر إيجابية، يحدث هذا عن طريق تقليل التفاعل الفسيولوجي الطبيعي مع المشاعر السلبية للقلق والتوتر.

كما ويمكن أن تساعد في خفض مستويات هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، مع تعزيز الهرمونات الإيجابية مثل الإندورفين التي تعطي الشعور بالراحة وتوفر تحسينات على التفكير الإيجابي.



كونها تسمح للجسم بالتخلص من التوتر والضغط بطرق صحية، والتخلص من بعض القلق الذي يصاحبها.