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نادي الأسير: الأسير الغضنفر أبو عطوان يُعلن إضرابه عن الطعام

الخميس 06 مايو 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاما) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في سجن "ريمون".

وقال نادي الأسير إنّ الأسير أبو عطوان معتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات وذلك منذ عام 2013، وخلال عام 2019، خاض إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداريّ.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ عدد الأسرى المضربين مع انضمام الأسير أبو عطوان للإضراب يرتفع إلى ثلاثة أسرى، حيث يواصل الأسير عماد سواركة إضرابه لليوم الـ50، رفضا لاعتقاله الإداريّ، وكذلك الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل إضرابه لليوم 16 على التوالي.

#نادي الأسير #الغضنفر أبو عطوان #سجن ريمون

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