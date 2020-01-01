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محافظ قلقيلية يبحث احتياجات المحافظة في القطاع الاقتصادي

الخميس 06 مايو 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

بحث محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الخميس، مع مؤسسات منيب وانجيلا المصري، وصندوق وقفية القدس، الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة، والبرامج الممكن الاستفادة منها للطرفين.

وأشار رواجبة إلى خصوصية محافظة قلقيلية ووضعها الاستثنائي نتيجة لاستهدافها من قبل الاحتلال ومستوطنيه، مقدما شرحا عن الواقع الاقتصادي الصعب للمحافظة خاصة خلال جائحة كورونا.

وأكد وفد المؤسستين تفهمهم لظروف المحافظة، مقدمين شرحا عن مؤسساتهم والبرامج المقدمة من قبلهم، وأكدوا ضرورة استفادة أهالي ومؤسسات المحافظة من هذه البرامج.

#قلقيلية #محافظ قلقيلية #فيروس كورونا

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