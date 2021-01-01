التعليم العالي يقر أسس القبول في الجامعات والكليات للعام 2021-2022

رام الله / سما /

أقر مجلس التعليم العالي، خلال جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، أسس قبول طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي 2021-2022.

وتتضمن أسس القبول المقرة ولأول مرة، معايير وأسسا خاصة بقبول الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك انسجاما مع القانون الخاص بتلك الفئة، وضمان حقهم في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية.

وأكد أبو مويس حرص الوزارة ومجلس التعليم العالي، لضمان حق ذوي الإعاقة في التعليم، موعزا للجامعات والكليات تهيئة كل الظروف التي تسهل عملية التحاق هذه الفئة من الطلبة بالمؤسسات التعليمية.

وناقش المجلس مجموعة من الأنظمة لضمان تنظيم العمل في مؤسسات التعليم العالي، وأهمها نظاما التعليم المفتوح والإلكتروني، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تفرضها جائحة "كورونا"، وأوضاع وسير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في ظل استمرار الجائحة.