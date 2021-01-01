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التعليم العالي يقر أسس القبول في الجامعات والكليات للعام 2021-2022

الخميس 06 مايو 2021 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم العالي يقر أسس القبول في الجامعات والكليات للعام 2021-2022



رام الله / سما /

أقر مجلس التعليم العالي، خلال جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، أسس قبول طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي 2021-2022.

وتتضمن أسس القبول المقرة ولأول مرة، معايير وأسسا خاصة بقبول الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك انسجاما مع القانون الخاص بتلك الفئة، وضمان حقهم في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية.

وأكد أبو مويس حرص الوزارة ومجلس التعليم العالي، لضمان حق ذوي الإعاقة في التعليم، موعزا للجامعات والكليات تهيئة كل الظروف التي تسهل عملية التحاق هذه الفئة من الطلبة بالمؤسسات التعليمية.

وناقش المجلس مجموعة من الأنظمة لضمان تنظيم العمل في مؤسسات التعليم العالي، وأهمها نظاما التعليم المفتوح والإلكتروني، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تفرضها جائحة "كورونا"، وأوضاع وسير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في ظل استمرار الجائحة.

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