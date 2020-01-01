  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : غزة ليست بمنأى عن الطفرات الجديدة ونتائج العينات لم تصل بعد

الخميس 06 مايو 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : غزة ليست بمنأى عن الطفرات الجديدة ونتائج العينات لم تصل بعد



غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة ، اليوم الخميس، إنه حتى اللحظة لم تصل نتائج فحوصات العينات التي تم إرسالها لمختبرات خارج قطاع غزة، وأن الوزارة لا زالت مع منظمة الصحة العالمية للتعرف على نتائجها.

وأضاف القدرة في حديث لإذاعة الأقصى، أن الإصابات التي يتم تسجيلها حالياً في قطاع غزة هي نتاج الطفرة البريطانية والفايروس الأساسي.

وأشار إلى، أنه تم البدء بحجر العائدين إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وبيت حانون، للقادمين من الهند وبنغلاديش وتم حجر 4 أشخاص حتى اللحظة ووضعهم في مراكز الحجر الصحي.

ودعا القدرة المواطنين إلى مزيد من الحذر والالتزام بإجراءات السلامة خلال هذه الأيام لنحصد آثار إيجابية بالوصول الي عيد آمن.

وذكر أن هناك تراجع بالمنحى الوبائي وانخفاض بمعدل الإصابات اليومية وحالات الدخول للمستشفيات وهذا لا يعني التسليم لإجراءات التخفيف المعلنة.

كما ودعا القدرة إلى المزيد من الحذر والالتزام بإجراءات السلامة حتى لا نكون عرضة لموجة جديدة من الوباء.

وتابع:" حتى اللحظة لم ننتهي من الموجة الحالية وهناك تثبيط شبه جزئي في المنحنى ونحتاج أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى نقول إننا تعافينا من الموجة".

وأكمل:" غزة ليست بمنأى عن الطفرات الجديدة لا سيما الطفرة الهندية التي تم تسجيل العديد منها في الداخل المحتل وقد تصيب قطاع غزة في أي لحظة".

الأكثر قراءة اليوم

حماس تشمّ رائحة نهاية عهد أبو مازن: صحيفة اسرائيلية تكشف السبب الرئيسي من تهديد الضيف..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة

صحيفة تكشف سبب تأخر موعد صرف رواتب الموظفين في الضفة وغزة

أرعب العالم ... الصاروخ الصيني التائه سيحلق فوق فلسطين

في الهند المنكوبة بكوفيد.. طبيب عمره 26 عاما يقرر من يعيش ومن يموت (صور)

شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 23 كاملة بطولة قصي خولي

من هو منتصر شلبي ؟

الأخبار الرئيسية

شلبي

كشف تفاصيل جديدة عن شلبي: رجل أعمال يحمل الجنسية الامريكية واشترى السلاح من ماله الخاص

أهالي الشيخ جرّاح يقدّمون ردّهم للمحكمة: رفض لأي صفقة مع المستوطنين

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ..

وزيرة الصحة: 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1931 حالة تعاف

ضابط إسرائيلي يزعم : حكم "أبو مازن"بدأ يتأرجح و تنامي خصوماته في فتح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية