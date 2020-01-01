الصحة : غزة ليست بمنأى عن الطفرات الجديدة ونتائج العينات لم تصل بعد

غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة ، اليوم الخميس، إنه حتى اللحظة لم تصل نتائج فحوصات العينات التي تم إرسالها لمختبرات خارج قطاع غزة، وأن الوزارة لا زالت مع منظمة الصحة العالمية للتعرف على نتائجها.

وأضاف القدرة في حديث لإذاعة الأقصى، أن الإصابات التي يتم تسجيلها حالياً في قطاع غزة هي نتاج الطفرة البريطانية والفايروس الأساسي.

وأشار إلى، أنه تم البدء بحجر العائدين إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وبيت حانون، للقادمين من الهند وبنغلاديش وتم حجر 4 أشخاص حتى اللحظة ووضعهم في مراكز الحجر الصحي.

ودعا القدرة المواطنين إلى مزيد من الحذر والالتزام بإجراءات السلامة خلال هذه الأيام لنحصد آثار إيجابية بالوصول الي عيد آمن.

وذكر أن هناك تراجع بالمنحى الوبائي وانخفاض بمعدل الإصابات اليومية وحالات الدخول للمستشفيات وهذا لا يعني التسليم لإجراءات التخفيف المعلنة.

كما ودعا القدرة إلى المزيد من الحذر والالتزام بإجراءات السلامة حتى لا نكون عرضة لموجة جديدة من الوباء.

وتابع:" حتى اللحظة لم ننتهي من الموجة الحالية وهناك تثبيط شبه جزئي في المنحنى ونحتاج أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى نقول إننا تعافينا من الموجة".

وأكمل:" غزة ليست بمنأى عن الطفرات الجديدة لا سيما الطفرة الهندية التي تم تسجيل العديد منها في الداخل المحتل وقد تصيب قطاع غزة في أي لحظة".