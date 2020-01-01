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أبو الغيط: التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس يمثل جريمة مكتملة الأركان

الخميس 06 مايو 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس يمثل جريمة مكتملة الأركان



القاهرة / سما /

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تهجير السكان من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يمثل جريمة مكتملة الأركان.

وطالب أبو الغيط في بيان له، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ويرسخ نظاما للفصل العنصري في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن التهجير الذي يستهدف 28 منزلا يقطنه نحو 500 مواطن مقدسي، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، خاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، لتفريغها من الوجود الفلسطيني.

وقال إن تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير قد تؤدي إلى إشعال الموقف في الأراضي المحتلة، خاصة في القدس، على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته.

وشدد أبو الغيط على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على إسرائيل لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد.

#أحمد أبو الغيط #حي الشيخ جراح #جامعة الدول العربية #القدس

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