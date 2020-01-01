لبيد وبينيت ينويان تشكيل حكومة في غضون أسبوع

القدس المحتلة / سما /

بدأت "كتلة التغيير" اليوم الخميس، العمل على تشكيل حكومة، بعد حصول رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، أمس، على تفويض من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتشكيلها.



وذكرت القناة 12 العبرية أن لبيد ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، يسعيان إلى تشكيلها خلال أقل من أسبوع، على خلفية إدراكهما أنه ستتزايد الضغوط من جانب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واليمين عمومًا، لمنع "كتلة التغيير" من تشكيلها كلما مرّ الوقت.



وعقد طاقما مفاوضات "ييش عتيد" و"يمينا" اجتماعين منفصلين، أمس، ويتوقع أن يعقدا اجتماعًا مشتركًا، اليوم، لكن لم يتم وضع جدول زمني لهذه المفاوضات. كما سيعقد قادة أحزاب معسكر نتنياهو اجتماعًا، اليوم.



وذكرت القناة العبرية أن "كتلة التغيير" تقترب من الاتفاق على الخطوط العريضة للحكومة، والخلاف حاليًا يتمحور حول توزيع الحقائب الوزارية و"ضلوع الأحزاب العربية في الحكومة".