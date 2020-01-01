سلطة الترخيص تفتتح مكاتبها الفرعية في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت سلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصلات عن افتتاح مكاتبها الفرعية داخل مراكز الفحص الفني " الدينمومتر " وذلك ضمن سعي الوزارة في تطوير منظومة العمل بداخلها.

حيث أكد أ. معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور والتقليل من الازدحام داخل دوائر الترخيص المنتشرة في محافظات في قطاع غزة.

وأوضح قويدر أن افتتاح هذه المكاتب يهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات في مكان واحد وبأسرع وقت وأقل جهد على متلقي الخدمة.

وبين أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية واضحة لمحاكات النظام العالمي في توفير الوقت والجهد على المراجعين وأن المكان مجهز بشكل جيد من حيث المساحة والأثاث مع توفير كافة الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين داخل قطاع غزة.