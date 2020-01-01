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الكيلة تبحث مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية تطورات الوضع الوبائي

الخميس 06 مايو 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تبحث مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية تطورات الوضع الوبائي



رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، تطورات الوضع الصحي والوبائي في فلسطين، وآخر مستجدات ملف التطعيم ضد فيروس كورونا، والتحضيرات لاجتماع جميعة الصحة العالمية.

وأشادت وزيرة الصحة خلال لقائها مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالتعاون الكبير بين المنظمة ووزارة الصحة، خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن العلاقة مع منظمة الصحة العالمية استراتيجية.

بدوره، أكد بيبركورن استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة واستعدادها لتقديم كل ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة لدعم وتعزيز جهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا وتمتين النظام الصحي في فلسطين.

يشار إلى أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في المنظمة، وتشارك فيها وفود جميع الدول الأعضاء في المنظمة وتركز على جدول أعمال صحي محدد يعدّه المجلس التنفيذي.

وتتمثل المهام الرئيسية لجمعية الصحة العالمية في تحديد سياسات المنظمة، وتعيين المدير العام، والإشراف على السياسات المالية، واستعراض الميزانية البرمجية المقترحة وإقرارها.

وتُعقد جمعية الصحة سنوياً في جنيف، سويسرا، وستبدأ اجتماعاتها في 24 من الشهر الجاري إلى الأول من حزيران المقبل.

#مي الكيلة #منظمة الصحة العالمية #الوضع الوبائي #فلسطين

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