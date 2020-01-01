شركة "مصر للطيران" تسير رحلات مباشرة إلى إسرائيل من القاهرة

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر مقربة من شركة "مصر للطيران" إن شركة الطيران الوطنية المصرية "مصر للطيران" ستسير ابتداء من نهاية الأسبوع المقبل رحلات مباشرة إلى إسرائيل من القاهرة.



وكان مسؤولون إسرائيليون، قالوا لموقع إسرائيل 24": إن "مصر للطيران" ستقوم بتسيير رحلات مباشرة منتظمة من وإلى إسرائيل، وأكد مسؤولون مصريون أنه تم تقديم هذا الطلب.



وأضافت ذات المصادر أن إسرائيل تلقت طلبًا رسميًا من قبل شركة "مصر للطيران" لتشغيل رحلات إلى إسرائيل بدلًا من شركة طيران سيناء، والتي تقوم بتسيير هذه الرحلات على مدار عقود، وذلك بعد رفض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن تقوم شركة الخطوط الوطنية التي تحمل العلم المصري، الهبوط في إسرائيل.



وكانت شركة طيران سيناء، والتي لا تحمل طائراتها العلم المصري، تقوم بتسيير سبع رحلات أسبوعية باستخدام طائرتين مخصصتين فقط.



وبموجب الطلب المصري، القاهرة تريد أن تستبدل الشركة الصغيرة بالشركة الوطنية وتسيير 21 رحلة أسبوعية. يأتي الطلب، على ما يبدو من تفهم مصر بعد اتفاقيات السلام الأخيرة بين إسرائيل، البحرين والامارات، والتخفيف الكبير من التوترات الإقليمية، انه يمكن لمصر للطيران ان تستفيد بشكل خاص من رحلات الربط لأن إسرائيل ومصر تعتبران نقطة ربط مع القارة الافريقية.