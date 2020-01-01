هآرتس : تخوفات من اتخاذ المحكمة قرارا ضد أهالي الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الخميس أن هناك مخاوف من اتخاذ الحكمة العليا الإسرائيلية قرارا ضد سكان حي الشيخ جراح في القدس.



ووفقاً للصحيفة العبرية، اليـوم من المفترض أن يبلغ ممثلو الفلسطينيين في الشـيخ جـراح والمستوطنين المحكمة العليا، وسيتم النظر في اذا ما كانوا قد توصلوا إلى اتفاق بينهم أم لا.



وبحسب الصحيفة، كل المؤشرات تدل على أن مثل هذا الاتفاق لن يتم التوصل إليه، وفي غياب الاتفاق، ستضطر قاضية المحكمة العليا دافنا باراك إيرز إلى البت في الأمر، وإذا اتخذت قرارًا ضد الفلسطينيين فسيواجه العشرات من السكان خطر الإخلاء فور انتهاء شهر رمضان "في غضون أسبوع تقريبًا".



كما ومن المتوقع أن تكون هناك موجة أخرى من عمليات الإخلاء لنحو 200 فلسطيني في أغسطس المقبل.



يشار إلى قائد القسام في غزة وجه تحذيراً أخير للجيش الإسرائيلي في حال اتخذ أي قرار بحق المقدسيين، فإن ذلك سيواجه برد من قبل المقاومة في غزة.