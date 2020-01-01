  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

"الاقتصاد" تحيل 8 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

الخميس 06 مايو 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تحيل 8 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية



رام الله / سما /

احالت وزارة الاقتصاد الوطني، 8 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد من قبل الوزارة، وأخطرت 77 مخالفاً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك، خلال شهر رمضان.

وأوضحت الاقتصاد في بيان صحفي اليوم الخميس، أن طواقمها ضبطت بالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة، ما يزيد عن 17 طن سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.

وأشارت إلى أن طواقم حماية المستهلك سحبت 18 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق، وتمكنت خلال 451 جولة من زيارة 6515 محلا تجاريا، وجدت من بينها 155 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتعاملت الطواقم مع 46 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.

يذكر ان طواقم الرقابة والتفتيش ضبطت خلال الشهر الماضي مايزيد عن 36 طناً من المواد والسلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، في حين بلغت كمية المواد التي تم الإبلاغ عنها من قبل التجار 103 أطنان، وقد تم إتلاف أكثر من 98 طناً من المواد المضبوطة والمبلغ عنها.

#وزارة الاقتصاد #الجرائم الاقتصادية #تجار

الأكثر قراءة اليوم

حماس تشمّ رائحة نهاية عهد أبو مازن: صحيفة اسرائيلية تكشف السبب الرئيسي من تهديد الضيف..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة

أرعب العالم ... الصاروخ الصيني التائه سيحلق فوق فلسطين

شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 23 كاملة بطولة قصي خولي

المنسق الأسبق لحكومة الاحتلال يحذر من تهديد "الضيف": نقف على أعتاب جولة قتالية لعدة أيام!

هذا ما يخطط له التعليم بغزة حال استمرت تداعيات كورونا

في الهند المنكوبة بكوفيد.. طبيب عمره 26 عاما يقرر من يعيش ومن يموت (صور)

الأخبار الرئيسية

ضابط إسرائيلي يزعم : حكم "أبو مازن"بدأ يتأرجح و تنامي خصوماته في فتح

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة تكشف سبب تأخر موعد صرف رواتب الموظفين في الضفة وغزة

الإعلام العبريّ يصِف النائب منصور عباس بأنّه “صهيونيّ مثل بيغن”..

جيش الإحتلال الاسرائيلي يستعد لهدم منزل منفذ عملية زعترة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية