رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر استشهاد الفتي سعيد عودة من قرية أودلا في محافظة نابلس.

وفي الشأن الإسرائيلي، ركزت الصحف الثلاث على تكليف الرئيس الإسرائيلي ريفلين للابيد بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل نتنياهو بذلك.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الفتى سعيد عودة في أودلا والاحتلال يواصل اجتياح عقربا

- المالكي يجتمع مع لافروف ويسلمه رسالة من الرئيس إلى نظيره الروسي

- أبو ردينة: القدس والقرار المستقل ومنظمة التحرير هي خيارات وطنية واختبار للآخرين

- شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

- 21 وفاة و815 إصابة بـ «كورونا» و1979 حالة تعاف

- عوض الله: رسالة للجنائية الدولية لتضمين الترحيل القسري في الشيخ جراح في تحقيقاتها

- منصور يؤكد ضرورة رفض المجتمع الدولي لمحاولات إسرائيل تشويه النقد المشروع لجرائمها

- الاتحاد البرلماني العربي يطالب "الأوروبي" بمراجعة قراره بشأن تمويل “الأونروا” والعدول عنه

- الرئيس الإسرائيلي يكلف لبيد بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل نتنياهو

- ترمب يكرر اتهاماته بتزوير الانتخابات ومجلس الإشراف على "فيسبوك" يثبت قرار إغلاق حسابه

* "الأيام":

- استشهاد فتى برصاص الاحتلال جنوب نابلس والاحتلال يواصل حملة الدهم والعقاب الجماعي

- الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات إجراءات سلطات الاحتلال في القدس

- مقتل أحد المستوطنين المصابين بعملية "زعترة"

- القدس: إصابات واعتقالات في قمع احتلالي جديد للمعتصمين في حي الشيخ جراح

- أبو ردينة: خطورة المرحلة تتطلب رص الصفوف

- 30 ألف مستوطن يتحضر لاقتحام الأقصى يوم 28 رمضان

- لافروف يستقبل المالكي: روسيا تعمل على عقد اجتماع لـ"الرباعية" على مستوى الوزراء

- الرئيس الإسرائيلي يفوض زعيم المعارضة لابيد بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل نتنياهو

- الاحتلال يجرف أراضي في قرية مادما ويدهم مناطق في الأغوار الشمالية

- كوشنر يطلق مؤسسة لدعم وتعزيز علاقات التطبيع

- السلطات السعودية تبحث منع الوافدين من الخارج من الحج

- القاهرة: انطلاق محادثات بين مصر وتركيا لإصلاح العلاقات

- مصر تشدد القيود لمكافحة "كورونا" قبيل عطلة العيد

* "القدس":

- الرئيس يوجه بمراسلة المحكمة الجنائية الدولية لتضمين الترحيل القسري بالشيخ جراح في تحقيقاتها

- استشهاد فتى من أودلا جنوب نابلس وإصابة آخر برصاص جنود الاحتلال

- الرئيس الإسرائيلي ينقل التفويض بتشكيل الحكومة إلى لبيد

- هنية والنخالة: شعبنا لن يسمح للاحتلال بتمرير مخططاته في المدينة المقدسة والأقصى

- 30 ألف مستوطن يستعدون لاقتحام الأقصى في ذكرى احتلال القدس

- 21 وفاة و815 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

- كوشنر يعمل على إقامة مؤسسة للترويج للتطبيع العربي- الإسرائيلي

- »كابينيت كورونا" في إسرائيل يصادق على تسهيالت إضافية

- الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات إجراءات سلطات الاحتلال في القدس

- بايدن يؤكد أهمية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

- المستوطنون يعيدون بناء الموقع العشوائي "ابيتار" جنوب نابلس

- الطيبي لـ"القدس": توصيتنا على لابيد هدفها قطع الطريق على نتنياهو