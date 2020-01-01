الصاروخ الصيني سيحلق فوق هذه المنطقة بفلسطين في هذه الساعة ..

وكالات

​تشير التوقعات إلى أن شظايا الصاروخ الصيني VZ – 5B ستصل الكرة الأرضية بين يومي السبت والاثنين من الأسبوع القادم، وهو على ارتفاع 196 كم حاليا، وبسرعة تقترب من 28 ألف كم/ساعة، وستتابعه مختلف الجهات المختصة.

وتعتبر منطقة جنوب النقب المنطقة الوحيدة في فلسطين التي تقع ضمن مسار هذا الصاروخ، وسيحلق الصاروخ الصيني مرة أخرى فوق سماء جنوب النقب صباح يوم السبت القادم عند الساعة 05:50 دقيقة.

ويعود الصاروخ لوكالة الفضاء الصينية، ويبلغ طوله 30 مترا ووزنه 21 طنا، وفقدت وكالة الفضاء الصينية السيطرة على الطابق المركزي في الصاروخ، الأمر الذي يعني خطر سقوطه وتحطمه.

وفي حال تحطم الصاروخ، فإن معظم الحطام سيحترق في الغلاف الجوي ولن يصل إلى سطح الأرض إلا قطع منه.

وهذا الحدث مشابه لأحداث سابقة، والّتي لم تتسبب في نتائج كارثيَّة ولم يكن هناك ضحايا أو خسائر فلا داعي للقلق الكبير.

ويعد احتماليَّة وقوع الحمولة في البحار والمحيطات يبقى مرجحا بشكل أكبر، وذلك لأن مساحة المسطحات المائيَّة أكبر بكثير من اليابسة، حيث تشكل 71 % من مساحة الأرض.