الهلال الأحمر الفلسطيني ينفي ادعاءات إسرائيلية بحق أحد مسعفيه

القدس المحتلة / سما /

نفت جمعية الهلال الأحمر في القدس صحة الادعاءات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال أحد مسعفيها في حي الشيخ جراح، بذريعة "الإخلال بالنظام".

وقالت الجمعية إنه لم يتم اعتقال أي من كوادرها العاملة بالإسعاف في القدس، وأكدت أن طواقمها تقوم بواجبها الانساني في تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين في حي الشيخ جراح.

وأضافت أن جميع طواقمها ملتزمة بالمبادئ الاخلاقية والمهنية وأيضًا بالمبادئ الإنسانية للحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الأحمر وبخاصة الحياد وعدم التحيز والاستقلال أثناء عملها الإنساني في الميدان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من كانت تتعرض لطواقمها الاسعافية وتعيق عملها، وتمنعها من تقديم الخدمات للمصابين، مخالفة بذلك القواعد الأساسية للقانون الدولي الانساني.

واعتبرت جمعية الهلال الأحمر أن نشر مثل هذه الادّعاءات الكاذبة محاولة للتشويش على عمل الطواقم وللنيل من سمعة الجمعية المعروفة بحيادها وإنسانيتها، وأن مثل هذه المزاعم قد تعرض حياة طواقمها للخطر.