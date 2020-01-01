"الخارجية الفلسطينية" ترحب بقرار مجلس الشيوخ التشيلي

رام الله / سما /

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، بالقرار الذي تبناه مجلس الشيوخ التشيلي، والذي يدعو الحكومة التشيلية إلى تذكير إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني وتوفير اللقاح للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، كما ويدعوا الحكومة التشيلية للمساهمة في الجهود الدولية لدعم السكان الفلسطينيين خلال الجائحة.

وثمنت الخارجية الفلسطينية المسؤولية الاخلاقية والسياسية العالية التي يظهرها مجلس الشيوخ التشيلي امام واقع الاحتلال المقيت، كما وتشيد بحرص اعضاء المجلس على المتابعة الحثيثة لما يجري على ارض فلسطين، وحرصهم للتعبير عن دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال تبني قرارات هامة كهذا، وتذكير حكومتهم بمسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية الفورية للفلسطينيين.

وأشارت، إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تعاظمت فيه التقارير الإسرائيلية والدولية والاممية المتخصصة عن تحول إسرائيل دولة الاحتلال الى دولة تمييز عنصري وابرتهايد، من خلال سياساتها التي تظهر نواياها في الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين في جميع تفاصيل الحياة، حتى فيما يتعلق بتوفير اللقاح للفلسطينيين بشكلٍ متساوي خلال مواجهة وباء الكورونا المستجد، مما يتطلب تحرك دولي جاد ومستعجل.