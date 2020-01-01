  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية الفلسطينية" ترحب بقرار مجلس الشيوخ التشيلي

الخميس 06 مايو 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية الفلسطينية" ترحب بقرار مجلس الشيوخ التشيلي



رام الله / سما /

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، بالقرار الذي تبناه مجلس الشيوخ التشيلي، والذي يدعو الحكومة التشيلية إلى تذكير إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني وتوفير اللقاح للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، كما ويدعوا الحكومة التشيلية للمساهمة في الجهود الدولية لدعم السكان الفلسطينيين خلال الجائحة.   

وثمنت الخارجية الفلسطينية المسؤولية الاخلاقية والسياسية العالية التي يظهرها مجلس الشيوخ التشيلي امام واقع الاحتلال المقيت، كما وتشيد بحرص اعضاء المجلس على المتابعة الحثيثة لما يجري على ارض فلسطين، وحرصهم للتعبير عن دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال تبني قرارات هامة كهذا، وتذكير حكومتهم بمسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية الفورية للفلسطينيين. 

وأشارت، إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تعاظمت فيه التقارير الإسرائيلية والدولية والاممية المتخصصة عن تحول إسرائيل دولة الاحتلال الى دولة تمييز عنصري وابرتهايد، من خلال سياساتها التي تظهر نواياها في الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين في جميع تفاصيل الحياة، حتى فيما يتعلق بتوفير اللقاح للفلسطينيين بشكلٍ  متساوي خلال مواجهة وباء الكورونا المستجد، مما يتطلب تحرك دولي جاد ومستعجل.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تشمّ رائحة نهاية عهد أبو مازن: صحيفة اسرائيلية تكشف السبب الرئيسي من تهديد الضيف..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة

أرعب العالم ... الصاروخ الصيني التائه سيحلق فوق فلسطين

شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 23 كاملة بطولة قصي خولي

المنسق الأسبق لحكومة الاحتلال يحذر من تهديد "الضيف": نقف على أعتاب جولة قتالية لعدة أيام!

هذا ما يخطط له التعليم بغزة حال استمرت تداعيات كورونا

في الهند المنكوبة بكوفيد.. طبيب عمره 26 عاما يقرر من يعيش ومن يموت (صور)

الأخبار الرئيسية

ضابط إسرائيلي يزعم : حكم "أبو مازن"بدأ يتأرجح و تنامي خصوماته في فتح

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة تكشف سبب تأخر موعد صرف رواتب الموظفين في الضفة وغزة

الإعلام العبريّ يصِف النائب منصور عباس بأنّه “صهيونيّ مثل بيغن”..

جيش الإحتلال الاسرائيلي يستعد لهدم منزل منفذ عملية زعترة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية