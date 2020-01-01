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نتنياهو يعلّق على اعتقال منفذ عملية زعترة

الخميس 06 مايو 2021 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلّق على اعتقال منفذ عملية زعترة



القدس المحتلة / سما /

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأجهزة "الأمن الاسرائيلية" بعد إتمام عملية وصفها بالـ"حازمة".

وقال نتنياهو في تغريدة جديدة له: "أشيد بالشاباك وبجيش الدفاع وبالشرطة على العملية السريعة والحازمة التي تم القيام بها والتي أدت إلى إلقاء القبض على الإرهابي الحقير الذي قتل يهودا غويتا وأصاب بنايا بيريتس بجروح".

واختتم نتنياهو  تغريدته محذرا من أن "ذراع إسرائيل الطويلة تصل إلى كل من يمس بمواطنينا".

وقال موقع "كان" العبري إن الأسير شلبي عاد في العام الماضي من الولايات المتحدة واستقر في بلدته ترمسعيا، واعتقل لدى الاحتلال سابقا بتهمة "الصيد غير القانوني".

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