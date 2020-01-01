الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1686 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1453 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 103583 إصابة بينها 9677 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 92976 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 930.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 250 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 193.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 38168 شخصًا.