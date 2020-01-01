حفلة بغرفة عمليات في تونس.. ومطالبات بالمحاسبة (فيديو)

تونس/سما/

أثار مقطع مصور لرقص طاقم طبي تونسي، داخل غرفة عمليات، على إيقاع أغنية محلية، ردود فعل غاضبة في تونس.

وقال نشطاء إن المقطع جرى تصويره خلال عملية ولادة قيصرية، في مستشفى حكومية بمدينة باجة شمال غرب البلاد.



وقال مدير الصحة في باجة، إلياس عمار، إن الوزارة فتحت تحقيقا حول الفيديو متعهّدا بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من خرق القانون.

لكنه برر تصوير الفيديو بأنه جرى بموافقة المرأة التي خضعت للعملية، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم الطبي الذين ظهروا فيه "أرادوا فقط تخفيف الضغوط التي يعانون منها، بعد قضائهم ستة أيام متواصلة في قسم الإنعاش".

ودعا نشطاء إلى محاسبة الطاقم الطبي، على نشر مقاطع تخالف الشرف المهني للطب، واحترام خصوصيات المرضى.