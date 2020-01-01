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نائبة بالكونغرس الأمريكي تهاجم "إسرائيل" وتغرَد "أنقذوا الشيخ جراح"

الخميس 06 مايو 2021 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة بالكونغرس الأمريكي تهاجم "إسرائيل" وتغرَد "أنقذوا الشيخ جراح"



وكالات / سما /

قالت عضو الكونغرس الأميركي ماري نيومان، إن للعائلات الفلسطينية الحق في العيش في حي الشيخ جراح، وذلك ردا على استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لهذه العائلات.

ودعت نيومان عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي في تصريحات لها، وزارة الخارجية الأميركية إلى ادانة هذه الانتهاكات للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يتم ابعاد العائلات الفلسطينية عن منازلها في القدس الشرقية قسراً.

ونشرت نيومان على موقعها على "تويتر" فيديو عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان: "احفظوا الشيخ جراح".

وكانت نيومان قد انتقدت في تصريحات سابقة لها حكومة الاحتلال في خطتها لتطعيم الاسرائيليين ضد فيروس "كورونا" التي تستثني ملايين الفلسطينيين من تلقي اللقاح، وقالت حينها: "ان اسرائيل ملزمة اخلاقيا وانسانيا بضمان وصول اللقاح الى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

#ماري نيومان #الكونغرس

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