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الأسير تميم سالم يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

الخميس 06 مايو 2021 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس، ان الأسير المجاهد تميم نعمان تميم سالم (38 عامًا) من قرية برزارية بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، أنهى سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 06/05/2004م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً عليه بالسجن الفعلي (22) عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير تميم سالم ولد بتاريخ 19/08/1983م، وهو أعزب؛ ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

#سجون الاحتلال #تميم سالم

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