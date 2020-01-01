أبرز عناوين الإعلام العبري صباح الخميس

اعتقال منفذ عملية زعترة، واستمرار الأحداث والإعتقالات بالشيخ حراج، والقصف الإسرائيلي على حدود سوريا، وتكليف لبيد بتشكيل الحكومة، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام العبرية.
القناة 13 العبرية: - الإعلان عن مقتل المستوطن، يهودا جأوتا، 19 عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في عملية زعترة. - الجيش الإسرائيلي، عتقل الليلة، منتصر شبلي، 44 عاما، من ترمس عيا، بزعم أنه منفذ عملية زعترة.
القناة 12 العبرية: - تقارير سورية: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل، نقطة مراقبة تابعة لحزب الله على حدود سوريا. - خلال أخر اسبوع في رمضان: الشرطة الإسرائيلي تقرر قواتها بثلاثة آلاف عنصر في مدينة القدس.
قناة كان العبرية: - تقارير عربية: الشرطة الإسرائيلية تواصل الاعتداءات المتظاهرين، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس. - استشهاد فتى فلسطيني 16 عاما، بنيران الجيش الإسرائيلي، على مدخل قرية اودلا جنوبي نابلس.
القناة 7 العبرية: - مواجهات عنيفة في حي الشيخ جراح، والشرطة اعتقلت 6 من الحي بزعم مشاركتهم في التظاهرات. - عضو الكنيست السابق، والرئيس السابق لحزب العمل عمير بيرتس، لن نفسه لمنصب رئيس الدولة.
معاريف: - الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، يفوض زعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، لتشكيل الحكومة الجديدة. - يائير لبيد بعد حصوله على التفويض: "سأفعل كل شيء، لتشكيل حكومة وحدة، وبالسرعة الممكنة".
والا العبري: - رئيس الوزراء نتنياهو يهنئ جهاز الشاباك ووقوات الجيش الإسرائيلي، على اعتقال منفذ عملية زعترة. - الجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزل منفذ علمية زعترة، في قرية ترمس عيا، قضاء مدينة نابلس.