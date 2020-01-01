أبرز عناوين الإعلام العبري صباح الخميس

القدس المحتلة/سما/

اعتقال منفذ عملية زعترة، واستمرار الأحداث والإعتقالات بالشيخ حراج، والقصف الإسرائيلي على حدود سوريا، وتكليف لبيد بتشكيل الحكومة، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام العبرية.



القناة 13 العبرية:

- الإعلان عن مقتل المستوطن، يهودا جأوتا، 19 عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في عملية زعترة.

- الجيش الإسرائيلي، عتقل الليلة، منتصر شبلي، 44 عاما، من ترمس عيا، بزعم أنه منفذ عملية زعترة.



القناة 12 العبرية:

- تقارير سورية: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل، نقطة مراقبة تابعة لحزب الله على حدود سوريا.

- خلال أخر اسبوع في رمضان: الشرطة الإسرائيلي تقرر قواتها بثلاثة آلاف عنصر في مدينة القدس.



قناة كان العبرية:

- تقارير عربية: الشرطة الإسرائيلية تواصل الاعتداءات المتظاهرين، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

- استشهاد فتى فلسطيني 16 عاما، بنيران الجيش الإسرائيلي، على مدخل قرية اودلا جنوبي نابلس.



القناة 7 العبرية:

- مواجهات عنيفة في حي الشيخ جراح، والشرطة اعتقلت 6 من الحي بزعم مشاركتهم في التظاهرات.

- عضو الكنيست السابق، والرئيس السابق لحزب العمل عمير بيرتس، لن نفسه لمنصب رئيس الدولة.



معاريف:

- الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، يفوض زعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، لتشكيل الحكومة الجديدة.

- يائير لبيد بعد حصوله على التفويض: "سأفعل كل شيء، لتشكيل حكومة وحدة، وبالسرعة الممكنة".



والا العبري:

- رئيس الوزراء نتنياهو يهنئ جهاز الشاباك ووقوات الجيش الإسرائيلي، على اعتقال منفذ عملية زعترة.

- الجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزل منفذ علمية زعترة، في قرية ترمس عيا، قضاء مدينة نابلس.