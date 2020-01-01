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أبرز عناوين الإعلام العبري صباح الخميس

الخميس 06 مايو 2021 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الإعلام العبري صباح الخميس



القدس المحتلة/سما/

اعتقال منفذ عملية زعترة، واستمرار الأحداث والإعتقالات بالشيخ حراج، والقصف الإسرائيلي على حدود سوريا، وتكليف لبيد بتشكيل الحكومة، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام العبرية.
 
القناة 13 العبرية:
- الإعلان عن مقتل المستوطن، يهودا جأوتا، 19 عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في عملية زعترة.
- الجيش الإسرائيلي، عتقل الليلة، منتصر شبلي، 44 عاما، من ترمس عيا، بزعم أنه منفذ عملية زعترة.
 
القناة 12 العبرية:
- تقارير سورية: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل، نقطة مراقبة تابعة لحزب الله على حدود سوريا.
- خلال أخر اسبوع في رمضان: الشرطة الإسرائيلي تقرر قواتها بثلاثة آلاف عنصر في مدينة القدس.
 
قناة كان العبرية:
- تقارير عربية: الشرطة الإسرائيلية تواصل الاعتداءات المتظاهرين، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.
- استشهاد فتى فلسطيني 16 عاما، بنيران الجيش الإسرائيلي، على مدخل قرية اودلا جنوبي نابلس.
 
القناة 7 العبرية:
- مواجهات عنيفة في حي الشيخ جراح، والشرطة اعتقلت 6 من الحي بزعم مشاركتهم في التظاهرات.
- عضو الكنيست السابق، والرئيس السابق لحزب العمل عمير بيرتس، لن نفسه لمنصب رئيس الدولة.
 
معاريف:
- الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، يفوض زعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، لتشكيل الحكومة الجديدة.
- يائير لبيد بعد حصوله على التفويض: "سأفعل كل شيء، لتشكيل حكومة وحدة، وبالسرعة الممكنة".
 
والا العبري: 
- رئيس الوزراء نتنياهو يهنئ جهاز الشاباك ووقوات الجيش الإسرائيلي، على اعتقال منفذ عملية زعترة. 
- الجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزل منفذ علمية زعترة، في قرية ترمس عيا، قضاء مدينة نابلس. 

#الاعلام العبري #الشيخ جراح #عملية زعترة #القصف الاسرائيلي على سوريا #تشكيل الحكومة الاسرائيلية

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