محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يلتقيان في جدة...(صور وفيديو)

الرياض/سما/

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقاء الأربعاء في جدة، حيث بحثا التعاون الاستراتيجي بين بلديهما.

ووصل بن زايد اليوم إلى جدة حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن بن سلمان وبن زايد بحثا "العلاقات الأخوية المتجذرة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين وجوانب التعاون الإستراتيجي الشامل والتنسيق المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين المتبادلة وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التقدم والازدهار، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل سمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة.https://t.co/JGhYjqtoOW#واس pic.twitter.com/6OghE5ECqP — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 5, 2021



وأكد بن زايد أن "العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قوية وراسخة، وتقوم على المحبة وأواصر القربى والإيمان بوحدة المصير المشترك".

فيديو عاجل | الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد #أبوظبي ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك#الإخبارية pic.twitter.com/t4OJoJp4Ry — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2021



وأشار إلى أن "متانة العلاقات التي تجمعهما تمثل العمق التاريخي وصمام أمان للبلدين والعرب جميعا فهما نموذج للاستقرار والأمان والنماء والازدهار في المنطقة".

وقال إن "العلاقات الأخوية تزداد روابطها رسوخا وعمقا إدراكا من قيادتي البلدين لطبيعة المرحلة وظروفها والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم والتي تتطلب التعاون وتوحيد المواقف وتكثيف الجهود المشتركة للتعامل معها لما فيه خير البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة".

التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان..بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك ..وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة pic.twitter.com/LPAd1IToQE — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 5, 2021



وأكد بن زايد عبر "تويتر": "التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان.. بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معا بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك.. وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".