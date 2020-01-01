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حالة الطقس : الحرارة تنخفض وتبقى أعلى من معدلها السنوي

الخميس 06 مايو 2021 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : الحرارة تنخفض وتبقى أعلى من معدلها السنوي



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا نسبيا إلى حار وجاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، يكون الجو حارا إلى حار جدا وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد القادم، يكون الجو حار جدا وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس فلسطين اليوم #الارصاد الجوية الفلسطينية

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