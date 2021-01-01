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أول تعليق من حماس بعد اعتقال الاحتلال منفذ عملية زعترة

الخميس 06 مايو 2021 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس بعد اعتقال الاحتلال منفذ عملية زعترة



غزة/سما/

وجه الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، التحية إلى منفذ عملية زعترة منتصر شلبي، الذي تمكنت قوات الاحتلال من اعتقاله الليلة، في عملية خاصة ببلدة سلواد شمال مدينة رام الله.

وقال برهوم في بيان وصل وكالة سما الاخبارية  إن شلبي "أصبح أيقونة المقاومة الفلسطينية، وأحيا الأمل في نفوس وقلوب أبناء شعبنا الفلسطيني من جديد بعد كل هذا الاستهداف المزدوج لأهلنا في الضفة الغربية ورجالات المقاومة الباسلة من قبل العدو الصهيوني وفريق التنسيق الأمني".

وأضاف "إن التاريخ سيسجل المشهد البطولي والشجاع للبطل منتصر شلبي، ومشاهد جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا وأهلنا في القدس والشيخ جراح، ومشهد جريمة وعار فريق التنسيق الأمني الذي ساهم بالدرجة الأولى وبامتياز في كشف منفذ عملية زعترة ومكان تواجده واعتقاله".

وختم قائلاُ: "إن عملية زعترة تأكيد أن كل محاولات الاستهداف المزدوج للمقاومة في الضفة الغربية وكي وعي الأجيال وتشويه المقاومين وملاحقتهم، لن يكتب لها النجاح، وأن ثورة الضفة العارمة وانفجارها في وجه الاحتلال الصهيوني  ما هي إلا مسألة وقت".

#حماس #منتصر شلبي #عملية زعترة #منفذ عملية زعترة

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