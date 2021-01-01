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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والأخضر الابراهيمي

الخميس 06 مايو 2021 06:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والأخضر الابراهيمي



رام الله/سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية الجزائري الاسبق الاخضر الابراهيمي.

وأكد الابراهيمي خلال الاتصال الهاتفي، تأييده للخطوات التي اتخذها الرئيس والقيادة الفلسطينية في موضوع الانتخابات، بأنه لا انتخابات بدون القدس.

وشدد على أن القدس لها أهمية ومكانة خاصة لدى العالمين العربي والاسلامي.

وحمل في الوقت ذاته، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تعطيل العملية الديمقراطية الفلسطينية من خلال عدم موافقتها على اجراء الانتخابات في مدينة القدس وفقا للاتفاقيات الموقعة.

وأشاد الابراهيمي بصمود أهالي القدس الذين يدافعون عن المدينة ومقدساتها المسيحية والاسلامية.

من جانبه، شكر الرئيس، الاخضر الابراهيمي، على هذا الموقف الذي يأتي منسجما مع مواقفه التاريخية تجاه فلسطين وشعبها.

#الرئيس عباس #وزير الخارجية الاسبق الاخضر الابراهيمي #القدس #الانتخابات الفلسطينية

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