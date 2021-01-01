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الجهاد الاسلامي : اذا لم يتراجع الاحتلال عن قراراته في القدس فعليه أن ينتظر رداً لا يتوقع

الخميس 06 مايو 2021 01:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : اذا لم يتراجع الاحتلال عن قراراته في القدس فعليه أن ينتظر رداً لا يتوقع



غزة/سما/

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الأربعاء، بياناً، دعت فيه شعبنا للوحدة والثبات ومواصلة الانتفاضة الباسلة.

وقالت الحركة إن استمرار الاحتلال في صلفه وعدوانه بحق أهلنا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة هو حرب تهويد ممنهجة سيتصدى لها كل أبناء الشعب الفلسطيني بكل قوة وإصرار.

وأضافت الحركة: بأن الشعب لن يستسلم أمام أشكال القمع والإرهاب الممارس بحق أهلنا في القدس والشيخ جراح.

وشددت على أنه "إن لم تتوقف هذه الحرب ويتراجع الاحتلال عن قراراته فإن عليه أن ينتظر رداً لا يتوقعه". 

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "سما " نسخة عنه:

يتواصل صمود أبناء شعبنا الفلسطيني البطل في القدس والضفة الغربية، فها هم أحرار القدس ونابلس يسطرون أروع نماذج التحدي والاستبسال في وجه العدو الصهيوني. 

وبالرغم من الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو ضد أهلنا الأبطال، إلا أن المواجهات تتصاعد في تأكيد على أن الشعب الفلسطيني قرر الاستمرار في انتفاضة رمضان لحماية المقدسات والتصدي للاستيطان والتهويد ومواجهة قرارات الهدم في حي الشيخ جراح. 

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إذ نتوجه بالتحية للأحرار المنتفضين في القدس ونابلس وسائر مدن وقرى الضفة الغربية الباسلة فإننا نؤكد على ما يلي: 

أولاً: ننعى الشهيد الفتى سعيد يوسف محمد عودة الذي استشهد أثناء المواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة أودلا بمحافظة نابلس، وتؤكد الحركة على أن هذه الدماء الطاهرة التي خضبت أرض نابلس لن تضيع هدراً وأن عمليات الثأر لكل قطرة دم ستطال رؤوس الغاصبين الذين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الأمد.


 

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