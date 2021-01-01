  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة قتل الطفل عودة في قرية أودلا

الخميس 06 مايو 2021 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة قتل الطفل عودة في قرية أودلا



رام الله/سما/

أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الليلة، الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية أدولا جنوب نابلس، والمتمثلة بقتل الطفل سعيد يوسف محمد عودة (16 عاما) بدم بارد.

وقال أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تصر على المضي بذات السياسة من عمليات القتل والإعدامات الميدانية، وإنزال أشد العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية لتخليص شعبنا من بطش حكومة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتواصلة، كالاستيلاء على بيوت أبناء شعبنا المقدسي في حي الشيخ جراح، ومواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد ضرورة وقف الغطرسة الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومية، والانتهاكات المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني، والاستخفاف بالشرعية الدولية، وتحقيق العدالة على الساحة الفلسطينية، بإقامة الدولة المستقلة، التي أصبحت حاجة ضرورية للسلم والأمن الدوليين.

#الرئاسة الفلسطينية #نبيل ابو درينة #سعيد يوسف محمد عودة

الأكثر قراءة اليوم

"رقم صادم"... الكشف عن مقدار ثروة الفنان المصري عادل إمام

شاهد الفيديو : مجندات إسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين

شاهد: إزالة "للمسلمين فقط" من لوحات مؤدية للمدينة المنورة

التنمية بغزة تتحدث عن عدد دفعات شيكات الشؤون وموعد صرفها ..

أرعب العالم ... الصاروخ الصيني التائه سيحلق فوق فلسطين

هذا ما يخطط له التعليم بغزة حال استمرت تداعيات كورونا

المنسق الأسبق لحكومة الاحتلال يحذر من تهديد "الضيف": نقف على أعتاب جولة قتالية لعدة أيام!

الأخبار الرئيسية

زعترة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة

مواجهات

استشهاد طفل (16 عاما) وإصابة آخر برصاص الاحتلال جنوب نابلس

القدس

بوادر انتفاضة فلسطينية جديدة: 30 ألف مستوطن يتحضرون لاقتحام الأقصى.. والقسام يهدد

حماس تشمّ رائحة نهاية عهد أبو مازن: صحيفة اسرائيلية تكشف السبب الرئيسي من تهديد الضيف..

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية