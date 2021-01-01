مقتل أحد المستوطنين المصابين بعملية "زعترة"

القدس المحتلة/سما/

أعلن مستشفى بينلسون، مساء اليوم الأربعاء عن وفاة أحد المستوطنين المصابين بعملية إطلاق النار على حاجز زعترة قبل ثلاثة أيام.



وبحسب موقع 0404 العبري، أعلن مستشفى بينلسون أن المصاب الذي كان بحالة ميؤوس منها خلال عملية زعترة توفي مساء اليوم متأثرا بإصابته، فيما ذكرت أن المستوطن هو "يهودا جاوتا".



يشار إلى أن 3 مستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق النار قبل أيام بجروح مختلفة في مستوطنة "تفواح" قرب حاجز زعترة، فيما تمكن منفذ العملية من الفرار.



ومنذ أيام، تشن قوات الجيش حملة اعتقالات ومداهمات مكثفة في الضفة الغربية بحثا عن منفذي عملية زعترة.