إصابة 10 مواطنين واعتقال اثنين خلال قمع الاحتلال المعتصمين في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة /سما/

أصيب 10 مواطنين واعتقل آخران، مساء اليوم الأربعاء، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المقدسيين المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال على الموطنين في الحي، 6 منها بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و3 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وإصابة جراء الضرب.

وأضاف شهود العيان أن جنود الاحتلال رشوا عددا من المعتصمين بالمياه العادمة، فيما ردد المستوطنون الهتافات العنصرية الداعية إلى الاعتداء على العرب وتفريغ حي الشيخ جراح من سكانه.