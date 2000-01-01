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أسير يدخل عاماً جديداً.. وأحكام وتمديد إداري وإفراجات

الأربعاء 05 مايو 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير يدخل عاماً جديداً.. وأحكام وتمديد إداري وإفراجات



رام الله /سما/

دخل الأسير طيون عبد الهادي خليل طيون (33 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، عامه الثالث عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 5 /5 /2009، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

من جهة أخرى، حكمت محكمة الاحتلال العسكرية على الأسير علي أحمد جوابرة من الخليل بالسجن الفعلى لمدة 18 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، كما حكمت على الأسير سليم محمد سليم عمر من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 26 شهراً، والأسير سمهر صبحي مهداوي من الشويكة شمال طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 28 شهراً، و الأسير قاصد عبد الناصر موسى من قرية قريوت قضاء مدينة نابلس بالسجن الفعلي لمدة 24 شهراً، إضافة الى غرامة مالية بقيمة 3500 شيكل.

ومددت المحكمة اعتقال الأسير أدم هشام طافش من مخيم العروب شمال الخليل حتى تاريخ 16 /6 /2021، والأسير طارق محمد الأعرج من طولكرم الى تاريخ 23 /6 /2021، والأسير منصور بشار منصور من مدينة نابلس لتاريخ 23 /6 /2021 علماً بأنه معتقل منذ تاريخ 1 /7 /2020، والأسير المصاب منصور عمرو لثلاثة أيام بدعوى استكمال التحقيق ونقله من مستشفى شعاري تصيدك لما تسمى بعيادة سجن الرملة رغم حالته الصحية الصعبةز

وأفرج الاحتلال عن الأسير مصعب الهور من قرية صوريف شمال الخليل بعد اعتقال اداري استمر عام ونصف خاض خلاله اضراب عن الطعام لمدة 16 يوماً، والأسير سفيان بسام مقدادي من سكان البيرة بعد اعتقال استمر 7 أشهر والأسير محمود مصطفى شريم من قلقيلية بعد 21 شهرا من الاعتقال.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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