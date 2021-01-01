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غزة: ضبط كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة على معبر كرم أبو سالم

الأربعاء 05 مايو 2021 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ضبط كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة على معبر كرم أبو سالم



غزة /سما/

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات –دائرة المعابر والموانئ - في قطاع غزة، كمية من حبوب الكبتاجون (روتانا) المخدرة وذلك قبيل تهريبها عبر معبر كرم أبو سالم.

وذكر مدير الدائرة أحمد الشاعر أن معلومات وصلت إليهم مفادها وجود عملية تهريب مواد مخدرة من خلال المعبر، مشيرًا إلى أنه تم رصد المكان بشكل دقيق ومتابعة الأشخاص المشتبه بهم ومن ثم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم عملية التهريب.

وأشار إلى أنه تم توقيف اثنين من المهربين وتحويلهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشاد الشاعر بحجم التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العاملة على مراقبة المعابر برعاية الهيئة العامة للمعابر في القطاع وأثر هذا التعاون في ضبط عمليات التهريب التي تستهدف القطاع وتقديم المدانين للعدالة.

#مخدرات #دائرة المعابر والموانئ #قطاع غزة #حبوب الكبتاجون #معبر كرم أبو سالم

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