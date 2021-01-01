إصابة شابين واعتقال آخرين خلال قمع الاحتلال المعتصمين في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة /سما/

أصيب شابان بجروح واعتقل آخران عرف منهما الشاب سيف حمودة، مساء اليوم الأربعاء، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المقدسيين المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله.

وأضاف شهود العيان أن جنود الاحتلال رشوا عددا من المعتصمين بالمياه العادمة، فيما ردد المستوطنون الهتافات العنصرية الداعية إلى الاعتداء على العرب وتفريغ حي الشيخ جراح من سكانه.