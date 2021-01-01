حماس تشمّ رائحة نهاية عهد أبو مازن: صحيفة اسرائيلية تكشف السبب الرئيسي من تهديد الضيف..

القدس المحتلة /سما/

ليؤور ليفي - يديعوت أحرنوت....

يحدث هذا مرة واحدة فقط كل بضع سنوات. بالأمس ، اختار محمد ضيف أن يوجه تهديدًا موجزًا ودقيقًا “لإسرائيل”: إذا واصلتم إخلاء الشيخ جراح ، فسوف فتأكدوا انكم ستدفعون ثمناً باهظاً.

‏ قدمت حماس خطة منظمة للعمل على الواعي وحددت فيها هدفين تكتيكيين: “يوم القدس” (10 مايو) وعملية الاخلاء في الشيخ جراح. أول من أشار إلى ذلك كان خالد مشعل في خطاب ألقاه قبل إلغاء الانتخابات النيابية ، تلاه هنية ، وفي الوقت نفسه تغرق حماس الموضوع في كل فرصة: من مباركة العمليات إلى المقالات الإخبارية.

‏فالهدف التكتيكي هو الاستفادة من المزيج المتفجر لرمضان وليلة القدر والقدس وتوترات الشيخ جراح وأجواء الهجمات في الضفة الغربية وادعاء وجود مؤامرات إسرائيلية مظلمة فيما يتعلق المسجد الأقصى – لإشعال النار.

‏وما هو الهدف الاستراتيجي؟ في رأيي ، حماس تشمّ رائحة نهاية عهد أبو مازن. كما تعترف حماس بالخوف داخل فتح بسبب الشعبية التي اكتسبتها. حماس تشعر أنها في زخم إيجابي (ليس من الواضح ما إذا كان حقيقيًا أم مفرطًا) وهي مهتمة بالاستفادة منه. كيف؟ من خلال التعامل مع القضايا التي تهم الفلسطينيين .

‏قبل أسبوعين ظهر المفعّل الرئيسي في حماس صالح العاروري وحذر من أن إلغاء الانتخابات سيجر المنطقة بأكملها (غزة والضفة الغربية والقدس) إلى حالة من عدم الاستقرار. ألغيت الانتخابات ويمكن القول بشكل عام إن العاروري يحمل حماس ملفاً يسمى “خلق عدم الاستقرار”. لذلك من المفيد أن نأخذ تهديداته بشأن هذا الموضوع على محمل الجد.

‏تريد حماس تصوير نفسها كفارس يقف بحربة ويحمي القدس ويحرسها. وترى حماس أيضًا أن “إسرائيل” تميل إلى الانهيار في مواجهة الاضطرابات المحتملة في المدينة. لقد تراجعت امام أزمة البوابات الالكترونية، وتراجعت في أزمة بوابة العامود. حماس تقول لنفسها: هناك فرصة جيدة أن تنثني في الشيخ جراح وبعد ذلك سينسب الانجاز إليها لسنوات عديدة.

‏وبالعودة إلى تهديد محمد الضيف. إن تهديده يشبه مشهد حامل السلاح في الغرب الذي يدعو خصمه للدخول في مبارزة. الآن إما أن ينسحب الخصم من الخوف أو تبدأ المبارزة في الجادة الرئيسية في المدينة. هنا فقط توجد ثلاث مدن. والسؤال هو أي مدينة قصد: باب الاسباط ، أم غزة ، أم حوارة أم كلهم؟