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ميركل لأردوغان: انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون إشارة مهمة

الأربعاء 05 مايو 2021 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل لأردوغان: انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون إشارة مهمة



أنقرة/سما/

اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية وسط استعدادات البلاد لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021.

وأفادت الرئاسة التركية، في بيان، بان أردوغان وميركل أجريا اليوم الأربعاء محادثات افتراضية، حيث بحثا العلاقات بين تركيا وألمانيا والقضايا الإقليمية.


وأكد أردوغان خلال الاتصال، حسب بيان للرئاسة التركية، أن بلاده "ستواصل دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار ليبيا"، مشددا على استعداد تركيا للتعاون مع ألمانيا في هذا الإطار.


وأشار أردوغان إلى ضرورة عدم فقدان الزخم الذي اكتسبته العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى تمسك بلاده "بموقفها المعتدل في الوقت الذي تواصل فيه اليونان ممارساتها الاستفزازية".

بدوره، أكد المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية أن ميركل وأردوغان اتفقا على تأييد حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعزيز الجهود لدعم سكان البلاد والإعداد للانتخابات العامة.

وأضاف البيان الألماني أن ميركل قالت لأردوغان إن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون "إشارة مهمة".

#اردوغان #ميركل #الحكومة الليبية #ليبا

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