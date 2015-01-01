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الرئيس العراقي: بغداد استضافت أكثر من جولة محادثات سعودية إيرانية

الأربعاء 05 مايو 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس العراقي: بغداد استضافت أكثر من جولة محادثات سعودية إيرانية



بغداد /سما/ رويترز

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إن العراق استضاف أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران.

ولم يدل صالح بمزيد من التفاصيل. وأدلى بهذه التصريحات خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث (بيروت إنستيتيوت) وبثت مباشرة على الإنترنت.

وردا على سؤال بشأن عدد جولات المحادثات بين السعودية وإيران التي استضافها العراق، قال صالح “أكثر من مرة”.

واجتمع مسؤولون إيرانيون وسعوديون في بغداد في التاسع من أبريل/ نيسان في انفراجة دبلوماسية يأمل دبلوماسيون أن تساهم في تهدئة التوتر في المنطقة، بينما تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة في فيينا بشأن عودة محتملة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ولم يعلن من قبل سوى عن جولة المحادثات التي أجريت في التاسع من مايو/ أيار.

وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعدما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وفرض عقوبات على طهران.

وفي العراق، قتلت الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في عام 2020، وتواصل جماعات مسلحة تدعمها إيران إطلاق صواريخ على قواعد أمريكية.

#العراق #برهم صالح #ايران #السعودية

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