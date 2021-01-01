الرئيس الإسرائيلي يكلف لابيد بتشكيل الحكومة الجديدة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، عن تكليف يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل بنيامين نتنياهو زعيم الليكود بتشكيلها خلال المدة القانونية التي منحت له.

وبذلك يمنح لابيد نفس المدة التي تصل إلى 28 يومًا، وفي حال فشل قد يتجه ريفلين لنقل التكليف إلى الهيئة العامة للكنيست لاختيار شخصية من أعضائها لتشكيل الحكومة.

وحصل لابيد على دعم 56 عضوًا من الكنيست يمثلون حزبه وحزب العمل وميرتس وأمل جديد وأزرق - أبيض، وفصيلين من أحزاب القائمة العربية مع امتناع التجمع الوطني الديمقراطي عن التوصية به.

وامتنع منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة عن التوصية بأي شخصية، في حين أوصى حزب يمينا بزعيمه نفتالي بينيت.

وفشل بينيت في إقناع كتلة اليمين التي تضم الليكود وأحزاب الحريديم والصهيونية الدينية، من التوصية به، وهي الأحزاب التي أبلغت ريفلين بأنها تفضل نقل التكليف إلى الكنيست.

واتهم بينيت في تصريح صحفي له، نتنياهو بالعمل على إفشال تشكيل حكومة يمينية، وأنه أغلق الباب في وجهه من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة.