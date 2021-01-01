"الملك سلمان للإغاثة" و"الخيرية الهاشمية" تستكملان توزيع 16550 سلة غذائية في فلسطين

عمان /سما/

أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توزيع (16,550) سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك على الأسر المتعففة في فلسطين.

وتم توزيع المساعدات من خلال التنسيق مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ودور رعاية الأيتام في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، واختيار المستفيدين الأكثر حاجة بالاعتماد على عدد أفراد الأسرة، وأسر الأرامل والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة والأسر التي لا يوجد لديها دخل أو تعتمد على مساعدة الآخرين في تأمين احتياجاتها، والأسر التي يكون فيها رب الأسرة من كبار السن.

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبد العزيز الحزيم أن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين، هو تجسيد لدور المملكة العربية السعودية في الوقوف مع كل من هو بحاجة للعون على مستوى العالم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الذي لا يدخر جهداً بتقديم المساعدات لمحتاجيها، منوهاً ان تكلفة المشروع بلغت مليون دولار أميركي .

من جهته، قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن "السلة الغذائية تتكون من (14) مادة غذائية أساسية والتي تغطي احتياجات الأسرة لشهر رمضان المبارك، في سعي لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها."