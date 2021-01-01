  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الملك سلمان للإغاثة" و"الخيرية الهاشمية" تستكملان توزيع 16550 سلة غذائية في فلسطين

الأربعاء 05 مايو 2021 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الملك سلمان للإغاثة" و"الخيرية الهاشمية" تستكملان توزيع 16550 سلة غذائية في فلسطين



عمان /سما/

أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توزيع (16,550) سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك على الأسر المتعففة في فلسطين.

وتم توزيع المساعدات من خلال التنسيق مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ودور رعاية الأيتام في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، واختيار المستفيدين الأكثر حاجة بالاعتماد على عدد أفراد الأسرة، وأسر الأرامل والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة والأسر التي لا يوجد لديها دخل أو تعتمد على مساعدة الآخرين في تأمين احتياجاتها، والأسر التي يكون فيها رب الأسرة من كبار السن.

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبد العزيز الحزيم أن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين، هو تجسيد لدور المملكة العربية السعودية في الوقوف مع كل من هو بحاجة للعون  على مستوى العالم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الذي لا يدخر جهداً بتقديم المساعدات لمحتاجيها، منوهاً ان تكلفة المشروع بلغت مليون دولار أميركي .

من جهته، قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن "السلة الغذائية تتكون من (14) مادة غذائية أساسية والتي تغطي احتياجات الأسرة لشهر رمضان المبارك، في سعي لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها."

#الملك سلمان للإغاثة #الخيرية الهاشمية #طرود غذائية #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف

الضيف يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الاسرائيلي ...

تصريح مهم لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضـيف

"رقم صادم"... الكشف عن مقدار ثروة الفنان المصري عادل إمام

شاهد الفيديو : مجندات إسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين

مشاهدة مباراة الوحدات والجليل بث مباشر اليوم في الدوري الأردني 2021

شاهد: إزالة "للمسلمين فقط" من لوحات مؤدية للمدينة المنورة

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي يستدعي حاجة إسرائيل إلى نتنياهو دون غيره حالاً ومستقبلاً؟

المنسق الأسبق لحكومة الاحتلال يحذر من تهديد "الضيف": نقف على أعتاب جولة قتالية لعدة أيام!

النخالة: أقول للعدو وقادته سنقاتلكم حتى تسقط أوهامكم و شعبنا سيبقى في هذه الأرض

رئيس الوزراء: الانتخابات قرار فلسطيني استراتيجي.. وفي هذه الحالة سيصدر الرئيس مرسوم بموعدها

"الآن جاءت معركة المعارك".. الرئاسة الفلسطينية تحذر: المرحلة الحالية الأخطر على مشروعنا الوطني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية