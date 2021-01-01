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السفير عبد الهادي يبحث مع وزير الإعلام السوري مستجدات القضية الفلسطينية

الأربعاء 05 مايو 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير عبد الهادي يبحث مع وزير الإعلام السوري مستجدات القضية الفلسطينية



دمشق /سما/

بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي مع وزير الاعلام السوري عماد سارة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعربية.

وأعرب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة السورية، دمشق، عن ضرورة تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة، مؤكداً حرص القيادة على أمن واستقرار سوريا وتمتين العلاقات الفلسطينية السورية.

كما شرح عبد الهادي موقف القيادة الواضح بعدم اجراء الانتخابات الفلسطينية دون القدس والتمسك بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، مثمناً دور القيادة السورية بالوقوف الى جانب القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء جمع اتصال هاتفي بين المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف مع الوزير سارة أكد فيه الجانبان أهمية دور الاعلام بفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء المنطقة والعمل على توحيد الجهود لمواجهة التحديات.

بدوره، أكد سارة موقف سوريا الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لدى القيادة والشعب في سوريا، مشيراً الى أن كل ما تتعرض له سوريا من ارهاب واعتداءاتٍ اسرائيلية متكررة لن يثني دمشق عن مواقفها المبدئية بالوقوف الى جانب الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

#السفير عبد الهادي #منظمة التحرير

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