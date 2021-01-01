المباحث العامة تضبط مطلق نار خلال شجار عائلي بخانيونس

غزة /سما/

ضبطت المباحث العامة في الشرطة – قسم مباحث مركز معن وجورت اللوت – بمحافظة خانيونس مطلق نار خلال شجار عائلي وصادرت السلاح المستخدم في الحادثة.

وبين الرائد ياسين النجار رئيس قسم مباحث معن وجورت اللوت أن إشارة وصلت إليهم مفادها وجود شجار بين عائلتين في حي المنارة بالمدينة وبها إطلاق نار.

وأشار الرائد ياسين إلى أن طواقم القسم باشرت في جمع المعلومات حيث ألقت القبض على مطلق النار المدعو "ر. ش" وبالتحقيق الشفوي معه أقر بإطلاقه عدداً من الطلقات في الهواء خلال المشاجرة، وعليه تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع كلاشن كوف.

وأكد أن المباحث استكملت التحقيق حول الشجار وألقت القبض على أربعة أشخاص، وتم تسليمهم إلى تحقيق شرطة معن، وتحويل مطلق النار والمضبوطات إلى مفتش تحقيق شرطة معن حسب الأصول.