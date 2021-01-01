  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل: 51 نائبا يوصون بتكليف يئير لابيد بمهمة تشكيل الحكومة

الأربعاء 05 مايو 2021 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: 51 نائبا يوصون بتكليف يئير لابيد بمهمة تشكيل الحكومة



القدس المحتلة /سما/

أوقف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين المشاورات النيابية بعد أن التقى معظم أحزاب كتلة التغيير. 

ويطلب كل من رئيس حزب (يامينا)، نفتالي بينت، ورئيس (هناك مستقبل)، يائير لابيد، أن يُنقل اليه كتاب التفويض.

وتستأنف المشاورات عصر اليوم اذا رغبت في ذلك أحزاب اليمين، وأفيد أن (القائمة الموحدة)، لم توص على أي نائب

وقال مسؤول كبير في (ليكود)، إن التوصية بتشكيل بينت الحكومة ستكون خطاً خطيراً، لأن ذلك يعني أن (ليكود)، يضفي صبغة الشرعية على حكومة مع لبيد واليسار.

وبدوره أوضح مصدر رفيع المستوى في كتلة التغيير، أن تشكيل الحكومة هو في متناول اليد بمجرد ان يتجاوز بينت الحاجز السيكولوجي الذي يمنعه من ذلك.

هذا وأفيد أن الكتلة المؤيدة لنتنياهو توصي الرئيس بإعادة التفويض إلى (كنيست) وفي هذه المرحلة يوصي 52 نائباً بإعادة التفويض الى (كنيست) و7 نواب بتكليف نفتالي بينت بالمهمة فيما يوصي 51 نائاً بتكليف يئير لابيد بتشكيل الحكومة.

ويشار إلى أن إعادة التفويض إلى (كنيست) يعني وجوب الحصول على أصوات 61 نائبا لتشكيل الحكومة، أما إذا قرر رفلين تكليف لابيد بالمهمة، فسيستطيع  لابيد تشكيل حكومة اقلية.
 

#رؤوفين ريفلين #اسرائيل #أحزاب كتلة التغيير #تشكيل حكومة اسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف

الضيف يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الاسرائيلي ...

تصريح مهم لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضـيف

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

شاهد الفيديو : مجندات إسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين

"رقم صادم"... الكشف عن مقدار ثروة الفنان المصري عادل إمام

مشاهدة مباراة الوحدات والجليل بث مباشر اليوم في الدوري الأردني 2021

الأخبار الرئيسية

المنسق الأسبق لحكومة الاحتلال يحذر من تهديد "الضيف": نقف على أعتاب جولة قتالية لعدة أيام!

النخالة: أقول للعدو وقادته سنقاتلكم حتى تسقط أوهامكم و شعبنا سيبقى في هذه الأرض

رئيس الوزراء: الانتخابات قرار فلسطيني استراتيجي.. وفي هذه الحالة سيصدر الرئيس مرسوم بموعدها

"الآن جاءت معركة المعارك".. الرئاسة الفلسطينية تحذر: المرحلة الحالية الأخطر على مشروعنا الوطني

هذا ما يخطط له التعليم بغزة حال استمرت تداعيات كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية