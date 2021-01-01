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النخالة: أقول للعدو وقادته سنقاتلكم حتى تسقط أوهامكم و شعبنا سيبقى في هذه الأرض

الأربعاء 05 مايو 2021 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: أقول للعدو وقادته سنقاتلكم حتى تسقط أوهامكم و شعبنا سيبقى في هذه الأرض



بيروت/سما/

أكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، ان شعبنا الفلسطيني يثبت يوماً بعد يوم قدرته على الصمود وتطور مقاومته التي تكبر بفعل تضحيات شعبنا وبفعل انفتاحها على قوى المقاومة في المنطقة.

وقال القائد النخالة خلال كلمة له في يوم القدس العالمي" بالرغم من كل ما يبذله العدو وبمساندة الولايات المتحدة ودول كثيرة فإن الشعب الفلسطيني لا يزال يقاوم على مدى أكثر من قرن"، مؤكدا ان عمليات التطبيع أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للشعب الفلسطيني ووجوده في القدس وأحقيته على أرض فلسطين

وأضاف " أقول للعدو وقادته شعبنا سيبقى في هذه الأرض وسيحميها بكل ما يملك، وانكم سترحلون عاجلاً أم آجلاً
"، موضحاً ان قوى المقاومة في المنطقة لم تتردد في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بالمال والسلاح والتأييد السياسي والمعنوي.

وتابع النخالة:"نؤكد في يوم القدس على قدسية المكان الذي يرتبط بدينها وبما تمثله القدس من مثلث الوحي الإلهي مكة والمدينة المنورة والقدس".

 وأكد ان هذه الارض أرضنا وأرض آبائنا وأجدادنا وعلى العدو وقادته الرحيل من حيث أتيتم وسنقاتلكم حتى تسقط أوهامكم وأحلامكم وأعلامكم.

ووجه القائد النخالة في كلمته التحية الي اهالي القدس قائلا:"  نتوجه بهذه المناسبة لشعبنا الفلسطيني المرابط في القدس وهو يصنع نموذجاً حياً لكل الذين يقاتلون من أجل الحرية ومنع تدنيس المسجد الأقصى".

#زياد النخالة #فلسطين #القدس المحتلة #الشعب الفلسطيني #الجهاد الاسلامي

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